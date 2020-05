De Kameroense voetballer Joseph Bouasse is zondagavond aan de gevolgen van een hartaanval overleden. Dat meldt zijn jeugdclub AS Roma. De middenvelder was amper 21 jaar jong.

Bouasse kwam in 2015 als vluchteling en slachtoffer van mensenhandelaars in Italië terecht. AS Roma merkte hem op bij een vluchtelingenploegje en nam hem in zijn jeugd op. Tot de A-kern van Roma zou Bouasse ...