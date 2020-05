Sint-Truiden -

Opluchting, maar vooral ook verontwaardiging. Zo wordt in Sint-Truiden gereageerd op de foutieve communicatie van de overheid over een zogenaamde nieuwe broeihaard van het coronavirus in de stad. Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid gaat het om een verkeerde rapportage van de cijfers. Het misverstand is nu uitgeklaard, maar voor sommigen is het kwaad al geschied, en heeft deze miscommunicatie een grote impact.