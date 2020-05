Triatleet Jelle Geens traint in zwembad in zijn tuin. Video: TV Limburg

Heel wat topsporters hebben de voorbije twee maanden moeten improviseren om hun conditie op peil te houden. Triatleet Jelle Geens uit Heusden-Zolder kon tijdens de lockdown wel lopen en fietsen. Op bepaalde dagen mocht hij ook trainen in een zwembad in Leuven.

Maar om nog extra zwemtrainingen te kunnen afwerken, kwam hij origineel uit de hoek. Een opblaasbaar zwembad, een elastiek en een boom in de achtertuin: meer had Geens niet nodig om coronakilometers te maken in het water.