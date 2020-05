Maggie De Block: 'Het was vals alarm'. Video: TV Limburg

Sint-Truiden - Wie is nu verantwoordelijk voor de foute rapportering die voor zoveel paniek zorgde in Sint-Truiden? Daarover is meteen een spelletje zwarte pieten begonnen.

Viroloog Marc Van Ranst maakte de zogenaamde nieuwe broeihaard bekend. Hij wijst met de vinger naar Sciensano, het instituut voor volksgezondheid. Sciensano wijst op zijn beurt met de vinger naar het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden. Het ziekenhuis kan zwart op wit bewijzen dat het wel goed gerapporteerd heeft. Dat wordt ons ook bevestigd door andere goedgeplaatste bronnen. Sint-Trudo wijst opnieuw naar Sciensano.

Opvallend is dat ook het agentschap Zorg en Gezondheid en het stadsbestuur van Sint-Truiden de verantwoordelijkheid voor de flater bij Sciensano leggen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block, die politiek verantwoordelijk is voor Sciensano, zegt aan onze redactie dat de Truienaars zich geen zorgen moeten maken. Het was vals alarm, zo reageert de minister.