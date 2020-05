Waasland-Beveren gaat all-in om degradatie af te wenden

Waasland-Beveren vroeg een bemiddelingsgesprek met de Pro League om zijn “onreglementaire degradatie” aan te kaarten. Het wilde zien of de Pro League nog openstond voor oplossingen, maar keert van een kale reis terug. “Vrijdag liet voorzitter Peter Croonen via mail weten dat hij niet op die vraag wil ingaan”, aldus clubadvocaat Tom Rombouts. De profclubs willen dus niets meer wijzigen aan de competitieformule. Waasland-Beveren trekt nu naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), een aandeelhouder van de club dient klacht in bij Belgische Mededingingsautoriteit (BMA).