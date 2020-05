Topadviseur van Britse premier Johnson stapt niet op ondanks lockdownrel

Dominic Cummings, een belangrijke adviseur van de Britse premier Boris Johnson, stapt niet op vanwege de lockdownrel rond hem. Hij raakte in de problemen doordat hij ondanks de strenge maatregelen tegen het coronavirus van Londen naar Durham reed. Hij zegt dat hij geen regels heeft overtreden.

De op een na machtigste man in Londen, na Johnson, verdedigde maandag zichzelf op een persconferentie in de rozentuin van Downing Street 10. Hij zei dat zowel hij als zijn vrouw symptomen vertoonden van het coronavirus. Hij besloot om naar Durham te rijden waar zijn ouders een boerderij hebben met nog twee huizen op het erf, omdat hij bang was dat er niemand meer voor zijn vier jaar oude zoon kon zorgen.

Cummings vertelde dat hij met zijn vrouw en zoon in een huis verbleef en dat hij geen direct contact heeft gehad met zijn familieleden die ook op het terrein aanwezig waren. De adviseur zegt dat hij steeds zieker werd, terwijl zijn vrouw zich beter begon te voelen. De enige twee keer dat hij van het terrein af is geweest, was om zijn zoon op te halen uit het ziekenhuis. Maar toen heeft hij zijn auto niet verlaten. Ook maakte hij een korte testrit. Hij wilde zien hoe dat ging, zodat hij met zijn gezin weer naar Londen kon terugkeren. Dat was op 12 april.

Volgens Cummings was er erg veel onnodige verwarring rond die verplaatsingen. Om die reden heeft hij in samenspraak met Johnson beslist een persconferentie te geven. “Om alles te bespreken en het geheel uit te leggen”, klonk het. Hij hoopt dat mensen nu zullen begrijpen dat alles “in een zeer gecompliceerde situatie is gebeurd”.

“Ik heb me altijd redelijk gedragen en probeerde de risico’s tot een minimum te beperken.” Cummings geeft toe dat mensen denken dat ze de dingen anders zouden hebben gedaan en “misschien hebben ze gelijk”. “Ik zeg niet dat ik weet dat ik gelijk heb. Ik zeg dat dit de reden is waarom ik het deed.”

Woedend

Veel Britten zijn woedend op Cummings, omdat mensen al weken niet meer naar buiten mogen. Ook niet om hun kinderen op te zoeken of op te halen in het ziekenhuis. Zij denken dat er twee soorten regels zijn, een voor de gewone Britten en een voor machtige mensen zoals Cummings. Die woede werd deels geuit door bedreigingen aan het adres van Cummings.

Cummings staat bekend als iemand die weinig op heeft met de gevestigde orde. Zijn werkwijze leverde hem ook vijanden op en Britse media vergeleken hem met historische figuren als Machiavelli en Raspoetin. Hij is buiten zijn land onder meer bekend dankzij de film ‘Brexit: the uncivil war’, waarin acteur Benedict Cumberbatch in zijn huid kruipt.