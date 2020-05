Brian May, de 72-jarige gitarist van rockband Queen, is herstellende van een hartaanval. Dat meldt de muzikant zelf in een video op Instagram.

Ondraaglijk, zo beschrijft May de pijn die hij voelde door een geknelde zenuw in de rug. “Alsof er een schroevendraaier in zat.” Nadien kreeg hij ook nog een hartaanval, maar die was naar eigen zeggen ...