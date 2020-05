Jazzdrummer Jimmy Cobb gestorven

De Amerikaanse jazzdrummer Jimmy Cobb, die samen met trompettist Miles Davis het legendarische album “Kind of Blue” heeft gemaakt, is op 91-jarige leeftijd in New York aan longkanker overleden, zo heeft zijn weduwe Eleana Tee Cobb aan de publieke radiozender NPR meegedeeld. Tot voor enkele jaren trad de musicus nog dikwijls op, maar dan namen de berichten toe dat hij ziek was.