Dankzij camerabeelden en een Facebookoproep heeft de Hasseltse advocaat Tom Van Overbeke maandag de wildplasser aan zijn voordeur betrapt. “Blijkbaar is het de kameraad van iemand die een zaak tegen mij verloren heeft. Hij mag zich aan een rekening verwachten.”

De dader, veilig uitgerust met een mondmasker, plaste maandag om 11.22 uur in de hal tegen de voordeur van advocatenkantoor TVO-advocaten in de Maastrichterstraat. “In het vervolg even aanbellen en dan ...