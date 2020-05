Standard komt met charter voor makelaars: “Propere handen heeft onze ogen geopend”

Vanaf vandaag moeten makelaars die nog met Standard willen samenwerken akkoord gaan met een charter dat de club opstelde en op zijn website publiceerde. Dat maakte CEO Alexandre Grosjean bekend in een interview met Standard TV. “Propere handen heeft onze ogen geopend.”

De bestuursleden van Standard communiceren voorlopig enkel via clubmedia. In navolging van voorzitter Bruno Venanzi was het woord nu aan Alexandre Grosjean. De CEO had het niet over de toekomst van Michel Preud’homme, maar kwam wel met het nieuws dat de Rouches voortaan gaan werken met een charter, zeg maar een gedragscode voor makelaars.

“Propere handen was enkele maanden het brandende onderwerp in het Belgisch voetbal en wij bij Standard wilden onszelf ook in vraag stellen”, stelde Grosjean. “Vooral wat de samenwerking met spelersmakelaars betreft. Vanuit die vaststelling hebben we beslist om een charter op te stellen voor makelaars. Een heel compleet document. Als managers nog spelers aan Standard willen voorstellen of onderhandelingen met ons willen voeren, zijn ze verplicht om het te aanvaarden en te ondertekenen. Er valt niet over te onderhandelen. Het is zodanig transparant dat het zelfs te raadplegen is op de website van onze club (www.standard.be/club).”

Een punt in het charter is bijvoorbeeld dat een speler slechts door één makelaar mag vertegenwoordigd worden. Ook mogen makelaars geen uitlatingen doen over activiteiten van hun cliënten bij Standard. Opvallend: Standard wordt veelvuldig in verband gebracht met Mogi Bayat, nochtans een van de spilfiguren in Propere Handen.