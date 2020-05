Drie agenten besmet met corona, politie organiseert zelf tracing: “Want bij de overheid loopt het stroef”

Brugge - Drie inspecteurs van de lokale politie in Brugge zijn besmet geraakt met het coronavirus. Omdat de tracing van de overheid op zich laat wachten, zoekt de politie zelf uit met wie de agenten contact hadden.

Dat het coronavirus nog lang niet uit ons land verdwenen is, bewijzen nieuwe besmettingen bij de Brugse politie nogmaals aan. Drie inspecteurs liggen thuis in bed nadat ze besmet raakten met corona. Waar of hoe de betrokken agenten besmet raakten, is moeilijk te achterhalen. “Het kan op elk moment gebeuren. We hebben geen idee”, zegt korpschef Dirk Van Nuffel.

Geen testen

Opvallend: mogelijk zijn er nog meer collega’s besmet, want volgens de korpschef gaat het om minstens drie personen. “Ze hebben allemaal milde symptomen en blijven thuis. Geen van hen werd gelukkig gehospitaliseerd, al zijn ze wel echt ziek”, zegt Van Nuffel. Hij roept op tot de nodige voorzichtigheid.

Binnen het korps wordt zelf actief opgespoord met wie de betrokken personen allemaal contact hadden. “We zijn bezig met hun contacten te traceren. Omdat de tracing van de overheid stroef verloopt, doen we het zelf. Zo kunnen we het gevaar op nieuwe besmettingen of eventuele andere risicopersonen zo snel mogelijk opsporen.”

Alle (dichte) collega’s van de zieke agenten werden ondertussen verwittigd. Wie zich de komende dagen ziek voelt of symptomen vertoont, moet meteen thuis blijven. Er gaat wel niet actief getest worden bij collega’s. “Dat kunnen we zelf niet doen. Testen verlopen altijd via de geijkte kanalen”, zegt Van Nuffel. “Er is geen reden tot paniek. Als iedereen zich aan de nodige voorzorgsmaatregelen houdt, kunnen we het virus wel de baas. Afstand houden, mondmaskers dragen en de handen wassen, blijven belangrijk.”