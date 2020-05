Gevolgen van reddingsplan Lufthansa voor Brussels Airlines nog onduidelijk, maar tijd dringt

Wat de gevolgen zullen zijn voor Brussels Airlines van het akkoord dat gesloten werd tussen moedermaatschappij Lufthansa en de Duitse overheid, is nog niet bekend. Dat bevestigen de onderhandelaars van vakbonden en directie bij Brussels Airlines. Maandag vond een nieuwe ondernemingsraad plaats over de geplande herstructurering bij de Belgische luchtvaartmaatschappij.

“De directie heeft ons effectief bevestigd dat er een akkoord zou zijn over staatssteun in Duitsland. Maar de details van dat akkoord waren haar nog niet bekend”, zegt ACLVB-vakbondsman Filip Lemberechts.

Het akkoord moet ook nog verschillende stappen doorlopen. Zo moeten onder meer de raad van toezicht en de aandeelhouders van Lufthansa nog hun fiat geven, net als de Europese Commissie. Volgens de liberale vakbondsman zal de directie meer details verschaffen als ze die tot haar beschikking heeft.

Lemberechts hoopt tegen het einde van de week meer duidelijkheid te krijgen, ook over de onderhandelingen tussen de Belgische regering en Lufthansa. “De directie heeft vandaag nog eens herhaald dat ze pas ons akkoord over het sociaal plan gaat vragen als die onderhandelingen zijn afgerond (...) We kunnen niet op basis van hypotheses werken”, zegt zijn collega Didier Lebbe van de christelijke vakbond CNE.

Tijd dringt

De tijd dringt, want volgens sommige media heeft Brussels Airlines slechts tot het einde van de maand voldoende geld in kas. Bij de luchtvaartmaatschappij wil men maandag enkel kwijt dat de positie in deze materie alle dagen evolueert, maar dat het bedrijf zich niet kan permitteren om vluchten met verlies uit te voeren.

Vrijdag zitten bonden en directie van Brussels Airlines opnieuw samen in het kader van het aangekondigde collectief ontslag. De volgende dagen wordt per departement onderhandeld, om onder meer te polsen naar de mogelijkheden tot vrijwillig vertrek.