Twee nieuwe corona-overlijdens en veertien nieuwe besmettingen in Limburg

Hasselt - Er zijn in Limburg opnieuw twee mensen met een coronabesmetting overleden. Beiden stierven in het ZOL in Genk. In onze rusthuizen zijn er geen nieuwe overlijdens. In totaal eiste het coronavirus in Limburg al 926 mensenlevens.

Vanuit de Limburgse ziekenhuizen werden vandaag twee nieuwe overlijdens gemeld. Het gaat om twee patiënten die stierven in het ZOL in Genk, dat in totaal nu 75 corona-overlijdens telt. Jessa in Hasselt blijft het zwaarst getroffen met 91 coronadoden, al blijft het ziekenhuis wel al twaalf dagen gespaard van nieuwe overlijdens. In het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder, dat in totaal 60 corona-overlijdens te betreuren heeft, stierf er al negentien dagen geen coronapatiënt meer. De totale dodentol in onze ziekenhuizen staat ondertussen op 410. In onze rusthuizen zijn er geen nieuwe corona-overlijdens, waarmee het dodenaantal daar op 516 blijft. Het coronavirus eiste in Limburg in totaal dus al 926 mensenlevens.

Intensieve patiënten

Het aantal Covid-patiënten in onze ziekenhuizen daalt of stagneert. Behalve in AZ Vesalius in Tongeren. Daar is er een stijging met negen patiënten: van 13 naar 22. “Die stijging is voor een stuk te verklaren door de heropstart van niet-Covid-zorg”, zegt woordvoerster Sarina Simenon. “Iedereen die het ziekenhuis binnenkomt voor een ingreep wordt getest. Er gebeuren weer meer ingrepen, er wordt dus meer getest, en zo worden er ook nieuwe gevallen vastgesteld. Als een patiënt voor een ingreep positief test, gaan we eerst kijken of het om een dringende ingreep gaat. Is dat niet het geval dan wordt de ingreep uitgesteld. Gaat het wel om een dringende ingreep dan wordt de patiënt in isolatie geplaatst, geopereerd en nadien naar een Covid-afdeling gebracht.” Van de 22 Covid-patiënten in AZ Vesalius ligt er maar één op intensieve. In zes van de zeven ziekenhuizen in Limburg - Pelt niet meegerekend - liggen er momenteel nog 17 Covid-patiënten op intensieve. Tien dagen geleden waren er dat nog 25.

9.312 overlijdens

In Limburg werden vandaag 14 nieuwe besmettingen gemeld. Dat is het op één na laagste aantal nieuwe positieve gevallen sinds de uitbraak van de epidemie. Het zevendaagse gemiddelde - het aantal nieuwe besmettingen van de afgelopen zeven dagen - bedraagt nu 40. Vorige week maandag was dat nog 22. Er worden dus meer positieve gevallen gemeld, al wil dat niet meteen zeggen dat het virus opnieuw harder toeslaat. Mogelijk zijn er nu meer positieve gevallen omdat het systeem van contact tracing meer besmettingen aan het licht brengt. Op dit moment zijn in totaal 6.158 Limburgers met zekerheid in contact gekomen met het virus. Over het hele land waren er 250 nieuwe besmettingen, wat het totaal op 57.342 brengt. In de ziekenhuizen verblijven nu nog 1.334 patiënten (+10), waarvan er 251 op intensieve liggen (-5), 134 van hen worden beademd. Met 32 nieuwe overlijdens komt het totale aantal sterfgevallen op 9.312.