Veldrijdster Sanne Cant rijdt tot 2022 voor IKO-Crelan, Annemarie Worst langer bij Team 777

Veldrijdster Sanne Cant heeft haar overeenkomst met IKO-Crelan verlengd tot eind 2022. Dat maakte de Belgische formatie maandag bekend. Cant rijdt al sinds 2009 in de kleuren van het team en werd in die periode drie keer wereldkampioene en evenveel keer Europees kampioene. Afgelopen seizoen veroverde ze ook een elfde Belgische titel op rij.

“Uiteraard ben ik blij dat ik mijn contract bij heb kunnen verlengen bij het team waar ik zoveel successen heb kunnen boeken”, zegt de 29-jarige Cant. “Ik zit al meer dan tien jaar bij deze ploeg, deze verlenging getuigt dan ook van vertrouwen langs twee kanten. Bovendien geeft het mij de nodige motivatie om volgende winter vol goede moed aan te vatten en er opnieuw vol voor te gaan.”

De overeenkomst met Cant loopt parallel met de overeenkomst tussen het team en partner Crelan, dat sinds vorig seizoen samen met IKO - al sinds 2012 partner van het team - investeert in de opleiding van de vrouwen jeugd, “om zo samen op zoek te gaan naar een opvolgster voor Cant”.

Annemarie Worst verlengt bij Team 777

Net als Cant verlengde ook de Nederlandse Annemarie Worst haar contract bij haar huidige werkgever, Team 777. De zilveren medaille van het WK en eindwinnaar van de Wereldbeker zette haar krabbel onder een verbintenis tot 2024. “Ik ben heel blij”, reageerde Worst. “Dit toont het wederzijdse vertrouwen. Er was interesse van andere ploegen, maar ik voel me hier thuis.”