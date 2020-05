Engelse vrouwencompetitie wordt stopgezet, maar Tessa Wullaert weet nog niet of ze kampioen is

Heeft Tessa Wullaert haar laatste wedstrijd voor Manchester City al gespeeld? De kans zit erin. De aanvalster is einde contract en hintte eerder al naar een vertrek bij The Citizens. Wullaert hoopte nog wel het seizoen in schoonheid te beëindigen met de titel, maar nu is in Engeland beslist om de vrouwencompetitie stop te zetten. Wie tot kampioen wordt uitgeroepen, is nog niet duidelijk.

Volgende week wordt er een beslissing verwacht over het verdere verloop van de Premier League, maar voor de vrouwen is het doek al gevallen. In de Women’s Super League en Women’s Championship - respectievelijk de eerste en tweede klasse - zal er dit seizoen niet meer gevoetbald worden, zo besliste de FA maandag. “In het belang van het vrouwenvoetbal”, klonk het. De laatste wedstrijden in het Engelse vrouwenvoetbal werden al op 23 februari afgehaspeld.

De bond moet nu gaan beslissen over de titel, Europese tickets, degradatie en promotie. De FA laat in een statement weten te zullen beslissen op basis van ‘sportieve verdiensten’, maar dat dreigt nog een heel kluwen te worden. Er is namelijk een groot verschil in het aantal gespeelde wedstrijden, dat varieert van 13 tot 16 wedstrijden. Zowel het Manchester City van Wullaert als Chelsea claimen nu de titel. City leidde in de stand met een punt voorsprong, maar had een wedstrijd meer gespeeld dan de concurrenten uit Londen.

Ook voor de Europese tickets en degradatie is er nog onduidelijk. Liverpool lijkt zich te mogen opmaken voor de tweede klasse, want de rode lantaarn speelde al een match meer dan concurrent Birmingham. Aston Villa lijkt dan weer de beste papieren te hebben om te promoveren.

Manchester City reageerde al via de officiële clubkanalen op de beslissing. “We wachten nu op de uitkomst van de discussies over het eindklassement van de ranglijst. Hoewel we teleurgesteld zijn dat we het seizoen niet kunnen voltooien, begrijpen we de complexiteit van de situatie en ondersteunen we de beslissing van de FA.”