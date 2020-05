Ham - Maandag is op de Heppensesteenweg een inbraak in een vakantiewoning gemeld. De dieven hadden de voordeur geforceerd. Er waren ook braaksporen op de ramen. In de woning waren alle kasten leeggemaakt. De inhoud werd op de vloer gegooid. Of er iets weg was, moet uit een inventaris blijken. Wanneer de feiten gebeurden, is onduidelijk. In de Stationsstraat werd nog een inbraakpoging vastgesteld. Daar lieten de daders braaksporen aan de deur achter.