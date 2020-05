Het leven lacht turnster Nina Derwael toe. De tweevoudige wereldkampioene op de brug lag opnieuw in de zaal trainen, en had maandag nog iets extra te vieren. Derwael is één jaar samen met voetballer Siemen Voet, dit seizoen door Club Brugge verhuurd aan Roeselare. Dat werd gevierd in stijl, maar wel volgens de coronaregels: met een romantisch etentje in eigen huis.