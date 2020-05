Akkoord tussen Lufthansa en Duitse regering over steunpakket, maar “afwachten voor Brussels Airlines”

Er is een akkoord tussen de Duitse regering en luchtvaartmaatschappij Lufthansa over een pakket aan steunmaatregelen. Dat meldt persagentschap dpa op basis van bronnen. Berlijn zou een belang van 20 procent nemen in Lufthansa, waarmee het de grootste aandeelhouder wordt. Het bedrijf zou kunnen rekenen op 9 miljard euro aan staatssteun.

Bovenop het rechtstreekse belang van 20 procent zou Berlijn ook 5 procent + 1 aandeel krijgen via converteerbare obligaties. Lufthansa krijgt ook een lening van 3 miljoen euro via de Duitse ontwikkelingsbank KfW.

Het akkoord moet volgens dpa nog door verschillende partijen worden goedgekeurd, zoals de Europese Commissie en een stuurgroep van de Duitse overheid. En ook binnen Lufthansa moeten bepaalde organen nog het licht op groen zetten.

Lufthansa, de Duitse moedergroep van Brussels Airlines, zit omwille van de coronapandemie en het quasi volledig stilvallen van de luchtvaart in slechte papieren. Het bedrijf en de staat onderhandelen al weken over steun.

“Afwachten voor Brussels Airlines”

De gesprekken tussen de Belgische overheid en Brussels Airlines lijken vertraging op te lopen omdat er in Berlijn maar geen akkoord gevonden wordt. “Het is in ieder geval een goede zaak voor de Belgische regering als Duitsland een blokkeringsminderheid verkrijgt”, meent Didier Lebbe van de Franstalige christelijke vakbond CNE. “We moeten nu afwachten of België hetzelfde kan verkrijgen bij Brussels Airlines.”

Vorige week raakte bekend dat de Duitse regeringscommissie die de steunmaatregelen voorbereidde, de laatste hand legde aan het officieel aanbod. De luchtvaartmaatschappij houdt door de crisis een groot deel van haar vloot noodgedwongen aan de grond, met uitzondering van vrachtvluchten. In april werden 3.000 passagiers rondgevlogen, tegenover 350.000 in april vorig jaar. De vaste kosten lopen intussen wel op, en het geld van de onderneming dreigt op te raken. Volgens topman Carsten Spohr verliest het bedrijf per uur 1 miljoen euro. Er werken in totaal zowat 138.000 mensen voor het bedrijf, en tienduizend jobs staan nu op de tocht.

In het reddingsplan moet rekening worden gehouden met strikte EU-vereisten en de Europese Commissie moet ermee instemmen. Volgens het Duitse zakenblad Handelsblatt eist Brussel dat Lufthansa bepaalde start- en landingsrechten op de luchthavens van München en Frankfurt opgeeft als voorwaarde voor de steun. In een vergadering met hooggeplaatste partijgenoten maandagvoormiddag liet Merkel verstaan dat ze het niet eens is met die voorwaarden en daarover een zware strijd met Brussel voorziet. Een woordvoerster van de Commissie wilde geen details daarover kwijt.

Duitse regeringswoordvoerders wilden maandag kort na de middag nog niet bevestigen dat de deal helemaal rond is, al is wel te horen dat de gesprekken in een eindfase zitten.