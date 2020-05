VRT investeert in “coronabestendige” fictie en bestelt vier Vlaamse minireeksen

Omdat de Vlaamse audiovisuele productiesector het momenteel erg moeilijk heeft door de coronacrisis wil de VRT de sector ondersteunen. Eén investeert in “covid-bestendige” fictie, gemaakt door Vlaamse productiehuizen, en bestelt vier minireeksen. Dat meldt de openbare omroep maandag.

Door de coronamaatregelen liggen de opnames van vele fictiereeksen over de hele wereld stil. Ook in Vlaanderen en bij de VRT staan allerlei opnames “on hold”. Het is volgens de openbare omroep niet evident om fictie te maken met de geldende veiligheidsmaatregelen en wanneer er anderhalve meter afstand tussen acteurs bewaard moet worden. Het is ook onduidelijk wanneer er opnieuw gedraaid kan worden zonder die maatregelen.

Maar volgens de VRT toont de Vlaamse productiesector zich in deze coronacrisis ook van zijn meest creatieve kant. Bij Eén kwamen verschillende voorstellen binnen voor fictiereeksen waarbij het verhaal en de manier van werken is afgestemd op de geldende coronamaatregelen. Die creativiteit inspireerde Eén om aan het einde van dit jaar vier mini-fictiereeksen te programmeren.

Hardst getroffen

Met de investering in “Covid-bestendige” fictie wil de zender fictie maken die op korte tijd en volgens de huidige coronamaatregelen kan worden gedraaid. Daarbij wil de zender focussen op verhalen die niet rond corona draaien en dus tijdloos zijn. “Zo willen we een sector ondersteunen die het op dit moment erg moeilijk heeft, maar die wel uiterst belangrijk is voor de toekomst van de audiovisuele producties in Vlaanderen”, benadrukt Olivier Goris, netmanager van Eén. “Fictie is zonder twijfel het genre dat het hardst getroffen is door de coronacrisis. De hele productiesector zoekt naar manieren om op een veilige manier te kunnen draaien.”

Goris merkt dat er ook veel creativiteit bruist in de sector. “Er zijn veel ideeën voor nieuwe formats die perfect te draaien zijn volgens de huidige maatregelen. Daarbij gaan we niet voor compromissen: we willen straffe fictie brengen volgens de traditie van Eén, met een goed verhaal en sterke acteurs - maar die wel gemaakt kan worden in deze moeilijke tijden.”

“Lockdown”

Een van de vier minireeksen op Eén wordt “Lockdown”, een idee van regisseurs Gilles Coulier en Maarten Moerkerke. Het is een coproductie van de productiehuizen De Wereldvrede en Lecter Scripted Media. De reeks vertelt twaalf op zichzelf staande verhalen met telkens twee personages, elk aan een kant van het glas in de bezoekruimte van een gevangenis dat hen - maar ook hun wereld - scheidt.

De initiatiefnemers Gilles Coulier en Maarten Moerkerke zullen ieder één van de tien minuten durende afleveringen regisseren Daarnaast hebben ze tien andere regisseurs - vijf vrouwen en vijf mannen - uitgenodigd om elk met hun eigen scenarist, cast en crew een aflevering te komen opnemen in één identieke, coronaproof setting.

Daarnaast zal Eén dit najaar dus nog drie andere reeksen programmeren, waarvoor het samenwerkt met verschillende productiehuizen.