Permanente grenscontrole in Vroenhoven (Riemst) opgeheven

Riemst - Sinds vandaag - maandag 25 mei - is de permanente grenscontrole aan de Maastrichtersteenweg in Vroenhoven opgeheven.

“We waren zowat de laatste politiezone die dat nog deed, maar in overleg met burgemeester Mark Vos van Riemst hebben we besloten om vanaf vandaag geen permanente controle meer te houden in Vroenhoven” bevestigt korpschef Dirk Claes.

“Wel zijn er voortdurend twee patrouilles in Riemst op de baan die zogenaamde mobiele controles uitvoeren aan de belangrijkste grensovergangen in Vroenhoven en Kanne. Het is niet omdat er geen voortdurende controles meer gehouden worden aan de grensovergangen dat de Belgen plots zomaar mogen gaan winkelen in Maastricht en de Nederlanders bij ons mogen komen tanken, neen dat zeker niet. Dat blijft tot nader order van de overheid verboden.”

De wegversmalling en een indrukwekkende signalisatie wijzen er nog steeds op dat enkel woon-werkverkeer is toegelaten.