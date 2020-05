Bedrijf maakt ziekenhuisbed-doodskistcombinatie

Een Colombiaanse zakenman is op het idee gekomen om ziekenhuisbedden te ontwerpen die kunnen worden omgebouwd tot doodskisten.

Rodolfo Gomez, wiens bedrijf ABC Displays gewoonlijk marketingmateriaal produceert, was bang dat het gezondheidssysteem van zijn land op een gegeven moment te zwaar zou belast worden, en is daarom over gegaan tot het ontwerpen van kartonnen bedkisten.

“We zagen wat er gebeurde in Ecuador, dat mensen dode familieleden de straat op dumpten. We waren geschokt door die beelden” zei Gomez.

Gomez hoopt dat door de lage kostprijs, de lokale en provinciale overheden, landelijke of ondergefinancierde ziekenhuizen, zo goedkoop kunnen uitrusten. Het omzetten in doodskisten als een patiënt sterft, zal ook mogelijke besmetting verminderen, zei hij.