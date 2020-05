AC Milan vreest zware blessure bij Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic heeft mogelijk een zware blessure opgelopen. De aanvaller is maandag uitgevallen op de training van AC Milan.

Volgens verschillende media in Italië vreest de medische staf van AC Milan voor een achillespeesblessure. De 38-jarige Zweed, die begin dit jaar overkwam van LA Galaxy, laat zich dinsdag verder onderzoeken.

Ibrahimovic trainde vorige maand in Zweden bij Hammarby IF, de club waar hij mede-eigenaar van is. Hij keerde terug naar Milaan om zich voor te bereiden op een mogelijke hervatting van de Serie A. De spits staat tot het einde van het seizoen onder contract bij AC Milan.