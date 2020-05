Een jaar later: familie vermiste Théo Hayez lanceert nieuwe website over verdwijning

Zondag is het precies één jaar geleden dat Théo Hayez in het Australische Byron Bay verdween. In een verklaring dankt de familie voor de ondersteuning en wordt een nieuwe website (www.looking4theo.com) aangekondigd waarop iedereen informatie kan verstrekken die tot antwoorden kan leiden. “We smeken getuigen om naar voren te komen. We blijven iedereen die informatie achterhoudt vragen om naar voren te komen”, luidt het.