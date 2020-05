Prins William: “Vader worden was een van de engste momenten in mijn leven”

In een nieuwe documentaire vertelt prins William over het ouderschap en hoe dat zijn leven op zijn kop zette. “Het krijgen van kinderen was een van de engste momenten in mijn leven”, zegt hij. Het bracht bovendien ook herinneringen aan zijn eigen moeder naar boven.

In de nieuwe documentaire ‘Football, prince William and our mental health’, die op 28 mei op BBC One wordt uitgezonden, gaat William in gesprek met voetballers over het taboe dat rust op het uiten van je gevoelens. Zo heeft hij een gesprek met profspeler Marvin Sordell, die er openlijk voor uitkomt dat hij aan een depressie leed en opgroeide zonder vader.

De voetballer vertelt tegen William dat zelf vader worden een van de moeilijkste momenten in zijn leven was, en William kan daar begrip voor opbrengen. “Het krijgen van kinderen verandert je leven voorgoed. Ik denk dat je iets traumatiserend hebt meegemaakt in je leven, want je vader was er niet, net zoals bij mij mijn moeder vroeg is gestorven. Op zulke momenten komen die gevoelens terug in horten en stoten”, zegt hij tegen Marvin.

“Catherine en ik steunen elkaar en proberen in die momenten elkaar op te vangen zodat we samen kunnen groeien en evolueren. Maar ik begrijp volledig wat je wil zeggen over kinderen”, zegt William, vader van George (6), Charlotte (5) en Louis (2), nog. “Het is een van de mooiste momenten in het leven als je kinderen krijgt, maar tegelijk een van de meest angstaanjagende.”