Hasselt -

Brazilië is, na de Verenigde Staten en Rusland, het meest getroffen door het coronavirus. In het Latijns-Amerikaans land staat de teller ondertussen op minstens 363.211 besmettingen. 22.666 mensen overleefden het niet. Dat meldt het Braziliaans ministerie van gezondheid. Wegens te weinig plaats op de kerkhoven, werden er massagraven aangelegd in steden zoals Sao Paulo en Manaus.