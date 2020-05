Belg Tom Van Dorpe creatief directeur bij The Kooples

De Vlaamse Tom Van Dorpe (36) mag zich voortaan creatief directeur noemen van het Franse high-end label The Kooples. Van Dorpe trok vijftien jaar geleden naar New York, waar hij onder meer carrière maakte als stylist van Rihanna, en keert nu terug naar Europa voor een nieuw hoofdstuk in de modewereld.

Van Dorpe werkt momenteel in Parijs aan en ‘nieuwe creatieve visie’ van het merk en zal in september zijn debuutcollecties op de wereld loslaten. De man volgende niet het klassieke traject van modeacademie tot ontwerper. Hij begon zijn carrière in de fashion wereld als modellenscout bij het Belgische Dominique Models en ontdekte onder meer Hanne Gaby en Cesar Casier, die net als hem naar New York trokken.

Zijn naam raakte bekend bij designers. Onder meer Hugo Boss en Max Mara werkten met hem samen. Daarnaast was hij de stylist aan de zijde van Rihanna toen zij haar eerste stapjes in de modewereld zette. Als stylist is hij graag gezien door bladen als Vogue en The Wall Street Journal.

Al die ervaring kan hij nu gebruiken om een team te leiden voor het merk dat rock-’n-roll ademt. Ceo Romain Guinier heeft in een statement laten weten dat het onder de arm nemen van onze landgenoot de grote ambities van de overkoepelende MF Brands Group beantwoordt.