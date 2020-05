Een 35-jarige Maastrichtse, die in Hasselt woont, is maandag veroordeeld tot 5 jaar cel voor het plegen van meerdere diefstallen. Daarbij aarzelde ze niet om haar zoontje van acht jaar in te schakelen.

De vrouw is bijzonder hardleers en beschikt over een aanzienlijk strafblad. Maandag is ze in Hasselt veroordeeld voor diefstallen en een geval van oplichting tussen 26 juni 2019 en 1 april dit jaar. In ...