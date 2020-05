Ook in coronatijden willen studenten blokken in blokbar

Genk -

De examens staan voor de deur en dus beginnen heel wat studenten met blokken. Maar dat is in coronatijden niet altijd even simpel. In vele huishoudens is het door de coronamaatregelen drukker dan normaal omdat ouders thuiswerken of broertjes en zusjes nog niet of maar halve dagen naar school mogen. Daarom is de nood aan blokbars waar studenten samen in alle rust kunnen studeren misschien wel nog groter dan ooit. Wij trokken naar Genk waar op een uur tijd alle blokplaatsen in jeugdcentrum Rondpunt 26 volzet waren.