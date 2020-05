Zo knijp je volgens TikTok een citroen uit zonder morsen en fruitpers

Dus je hebt citroensap nodig. Het is een optie om de fruitpers uit te halen, maar dan zit je straks met afwas en een hoop plakkerig gedoe. Daar heeft voedingsdeskundige Jacqui Bain iets op gevonden en ze toonde haar intussen populaire trucje op TikTok.

Zin in een margarita of citroentaart? Dan moeten er wel citroenen geperst worden. En daar heeft Jacqui Bain zo wel haar eigen methode voor. Ze deelde haar trucje op TikTok en dat ging in geen tijd viraal met bijna 50.000 likes. Heel wat mensen proberen het ook zelf uit en delen daarvan de filmpjes, waarin ze meestal verbaasd reageren over hoe goed het werkt.

Het is simpel: je hebt enkel een metalen vleespen (of iets gelijkaardig) nodig en schuif die van het ene uiteinde naar het andere. Haal die er vervolgens weer uit en knijpen maar. Tip: rol en duw even met de citroen zodat het sap loskomt, voor je die op de prikker steekt.

TikTokker en haarstylist Johanna Westbrook probeerde het uit met een houten stokje en ook dat bleek bijzonder goed te lukken. Bovendien komen er zo geen pitten in het sap terecht. Met limoenen en appelsienen blijkt het trucje wel niet te werken.