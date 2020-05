Plantenliefhebster op TikTok levert eerste hulp bij het verzorgen van je kamerplanten

De Amerikaanse Reagan Kastner heeft van planten verzorgen haar beroep gemaakt. Omdat ze haar kennis met de wereld wil delen, richtte ze een TikTok-account op met tips. Zo kan je zelf je monstera’s en co probleemloos in leven houden.

Nul ervaring met planten, maar wel graag wat meer groen in je interieur? Dan is er volgens Reagan één plant uiterst geschikt voor beginners: vrouwentongen of sanseveria’s. Makkelijk te onderhouden én makkelijk scheutjes van te nemen.

Vliegjes rond je planten zijn vervelend: ze zoemen niet alleen in huis rond, maar leggen hun eitjes in de aarde. Als de kleine vliegjes uitkomen, eten ze van de wortels en is het nefast voor de plant. Een vliegenvanger om in de pot te prikken. Ga voor een leuke vorm in een kleurtje om het geheel niet te saai te doen ogen.

Het bewateren van planten is een van de moeilijkste dingen om onder de knie te krijgen. Want: sommige planten hebben er veel nodig, andere planten iets minder. Soorten die veel water nodig hebben en graag in een laagje water staan, kun je in een schaal met keien plaatsen. Zo kunnen de wortels het water opzuigen als ze dat wensen.

Let op als je bladeren met water besprenkelt met een plantenspuit: er mag niet te veel water op het blad komen te liggen, anders is het mogelijk dat het blad onvoldoende kan absorberen en kapot gaat. Ga liever voor een mist van water, die hoeveelheid kunnen de meeste kamerplanten wel aan. Als de druppels water te traag opdrogen, kun je er een ventilator bijhalen om een briesje te simuleren zoals in de natuur.