China wil in juli missie naar Mars lanceren

China wil in juli een Marsmissie lanceren. Een op afstand bestuurbare robot moet het oppervlak van de rode planeet gaan verkennen, laat het bedrijf dat het project uitvoert weten. De Marsmissie is een van de vele projecten van China’s miljarden kostende ruimteprogramma. Andere doelen van de Aziatische grootmacht zijn onder meer om Chinese astronauten op de maan te zetten en in 2022 een eigen ruimtestation te hebben. China wil op die manier op zelfde technologische hoogte komen als de Verenigde Staten en haar status als wereldmacht onderstrepen.