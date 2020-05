Viroloog Steven Van Gucht: “Geen heropflakkering van virus in Sint-Truiden”

Hasselt - Ondanks de plotse stijging van het aantal nieuwe positieve gevallen is er in Sint-Truiden geen sprake van een heropflakkering van het virus. “Dit heeft enkel te maken met de wijze van rapportering”, zegt viroloog Steven Van Gucht. De afgelopen 24 uur zijn er in Limburg 14 nieuwe besmettingen bijgekomen. Dat is het op één na laagste aantal sinds de start van de coronacrisis.

De afgelopen 24 uur hebben 14 Limburgers te horen gekregen dat ze het coronavirus hebben opgedaan. Dat is het op één na laagste aantal nieuwe positieve gevallen sinds de uitbraak van de epidemie. Op 18 mei was er sprake van 12 nieuwe gevallen. Na een piek op zaterdag, toen er 83 nieuwe besmettingen werden gemeld, gaat het aantal nieuwe positieve gevallen dus al twee dagen op rij in dalende trend. Het zevendaagse gemiddelde - het aantal nieuwe besmettingen van de afgelopen zeven dagen - bedraagt nu 40, dat is precies evenveel als gisteren en eergisteren. Vorige week maandag bedroeg dat zevendaagse gemiddelde nog 22. Er worden dus meer positieve gevallen gemeld, al wil dat niet meteen zeggen dat het virus opnieuw harder toeslaat. Mogelijk zijn er nu meer positieve gevallen omdat het systeem van contact tracing meer gevallen aan het licht brengt. Op dit moment zijn in totaal 6.158 Limburgers met zekerheid in contact gekomen met het virus. Dat wil zeggen dat 71 op 10.000 inwoners in onze provincie besmet is geraakt.

Sint-Truiden

Viroloog Steven Van Gucht bracht ook duidelijkheid over de plotse stijging van het aantal nieuwe besmettingen in Sint-Truiden. Zo sprak viroloog Marc Van Ranst afgelopen weekend nog van een “nieuwe broeihaard” in de Haspengouwse gemeente. Volgens Van Gucht is er echter geen sprake van een nieuwe heropflakkering van het virus in Sint-Truiden. “De voorbije weken was er een stijging van het aantal nieuwe besmettingen in Sint-Truiden van één tot drie per dag. Op 18, 19 en 20 mei waren er plots 37 nieuwe positieve gevallen. Toch werden er vanuit de huisartsen en het triagecentrum in Sint-Truiden geen bijzonderheden gemeld. We hebben die plotse stijging onderzocht en het blijkt een gevolg te zijn van de wijze van rapportering. Zo is die plotse stijging te verklaren door een combinatie van testen. In de cijfers zitten niet enkel de PCR-testen, die nieuwe actieve infecties aangeven, maar ook de serologische testen, die meestal oudere infecties aan het licht brengen. Er is dus geen sprake van een nieuwe opstoot van het virus in Sint-Truiden”, aldus Van Gucht. (Lees verder onder de video)

Tweede coronabroeihaard in Sint-Truiden: waar komt plotse piek vandaan? Video: TV Limburg

9.312 overlijdens

Over het hele land zijn er 250 nieuwe besmettingen bijgekomen, wat het totaal op 57.342 brengt. “Het aantal nieuwe positieve gevallen blijft hoog, maar zit nog altijd in een dalende trend en neemt af met 12 procent per dag”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “We zitten in de staart van de epidemie, maar het virus circuleert nog steeds en de kans op besmetting blijft reëel.” Er kwamen 27 nieuwe patiënten bij in de ziekenhuizen en er werden er 25 ontslagen. In onze ziekenhuizen verblijven nu nog 1.334 patiënten (+10), waarvan er 251 op intensieve liggen (-5), 134 van hen worden beademd. “Wat betreft het aantal intensieve patiënten houdt de dalende trend aan en is er sprake van een afname van 4 procent per dag.” Met 32 nieuwe overlijdens komt het totale aantal sterfgevallen op 9.312.