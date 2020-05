Van Langenhove heeft spijt van verboden barbecue

Federaal parlementslid Dries Van Langenhove geeft toe dat hij donderdagavond aanwezig was op een verboden barbecue in Gent. Daarop waren geen andere politici aanwezig, enkel “vrienden uit mijn studententijd”. Van Langenhove ziet in “dat het fout was” en onthoudt zich maandag van kritiek op de lockdownmaatregelen.

Van Langenhove toont spijt over zijn aanwezigheid. “Ik had naar huis moeten gaan toen ik zag dat er te veel volk was. Dat is niet gebeurd. Niet verstandig”, reageert hij maandag. “Ik heb als volksvertegenwoordiger een voorbeeldfunctie”, klinkt het nog.

Op de vraag of hij de coronamaatregelen onderschrijft, antwoordt Van Langenhove dat dat een “genuanceerde vraag” is, waar hij maandag niet wil op ingaan. Wel geeft hij aan dat de verboden barbecue in open lucht is doorgegaan, onder een 8-tal vrienden en dat het niet ging om “een luide lockdownparty zonder social distancing”.

Hij had daar naar eigen zeggen het gezelschap van vrienden uit zijn studententijd maar niet van andere politici of leden van een partij of van studentenvereniging Schild & Vrienden, die hij oprichtte toen hij zelf nog studeerde aan de Universiteit Gent.

Van Langenhove gelooft niet dat hij op het feestje besmet is of anderen had kunnen besmetten met het coronavirus. “Het was in open lucht, we zaten niet op elkaars schoot.” Op de overtreding staat een boete van 250 euro.

Een woordvoerder Vlaams Belang gaf eerder aan dat Van Langenhove die boete vorige week “onmiddellijk en zonder protest” betaald heeft. Van Langenhove verklaart maandag aan Belga dat hij bereid was om de boete ter plaatse te betalen maar dat dat niet kon.

Hij verzet zich evenwel niet tegen de geldboete en geeft aan die te zullen betalen van zodra hij een vraag tot overschrijving heeft ontvangen.