Moeder van Beyoncé post foto van haar dochter toen die nog een schattige baby was

Van Beyoncé (38) krijgen we op sociale media normaal enkel foto’s van de glitter en glamour in haar leven te zien, maar dankzij haar mama Tina Lawson weten we nu ook hoe ze er als baby uitzag. Ze deelde namelijk op Instagram een foto uit de oude doos van hen beiden met hetzelfde kapje op.

Tina Lawson heeft op Instagram een foto gedeeld van zichzelf en van haar oudste dochter Beyoncé. Beiden zijn op de foto nog een baby en dragen hetzelfde kapje, maar de popster steekt wel haar tong uit. “Wie is wie? Ik en Bey als baby’s met kapjes op. Ik had die van mij ook zwart-wit moeten maken, maar ik weet niet hoe dat moet”, schrijft ze bij de beelden.

Tina is ervan overtuigd dat ze vroeger als twee druppels water op haar dochter leek en daar zijn heel wat van haar volgers het mee eens. “Ze heeft je gezicht gestolen”, klinkt het onder andere.

Op Moederdag op 10 mei bracht Beyoncé zelf nog een eerbetoon aan haar mama. Tina was meer dan dertig jaar getrouwd met platenbaas Mathew Knowles, met wie ze Beyoncé en Solange kreeg, maar dat huwelijk liep in 2011 spaak. In 2015 hertrouwde ze met acteur Richard Lawson.