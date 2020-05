Vedetten Tiger Woods, Payton Manning en Tom Brady golfen 20 miljoen dollar bij elkaar voor goede doel

Tiger Woods en Payton Manning hebben zich de beste getoond tijdens het Capitol One’s The Match golftreffen, dat plaatsvond op de Medalist golfbaan in het Amerikaanse Hope Sound (Florida). Nadat Woods en Mickelson het in 2018 ook al in een wedstrijd voor het goede doel tegen elkaar opnamen, werd het duo nu bijgestaan door Peyton Manning en Tom Brady, twee kleppers uit het American Football.