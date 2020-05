32 nieuwe overlijdens in België, aantal nieuwe besmettingen daalt

Er zijn de afgelopen 24 uur in ons land 32 nieuwe doden door het coronavirus bijgekomen: 20 in ziekenhuizen en 12 in woon-zorgcentra. In totaal vielen er sinds het begin van de crisis in België 9.312 doden door het virus. Er werden 27 nieuwe ziekenhuisopnames genoteerd, terwijl 25 mensen het ziekenhuis mochten verlaten. Daardoor zijn er momenteel 1.334 bedden bezet, tien meer dan zondag. Het aantal patiënten op Intensieve Zorg daalde wel met 5.

Er werden ook 250 nieuwe besmettingen met het virus vastgesteld, waarvan 50 in woon-zorgcentra. Dat brengt het totaal sinds het begin van de crisis op 57.342. “We zien opnieuw een dalende trend in het aantal besmettingen”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Maar het aantal nieuwe gevallen blijft toch hoog, met ergens tussen de 250 en 300 nieuwe besmettingen per dag.”