Was de lockdown een verademing voor u?

De lockdown nadert stilaan zijn einde. De deur voor buitenlandse reizen staat op een kier, we mogen weer een beperkt aantal mensen thuis uitnodigen en heel wat Belgen zijn terug aan het werk op kantoor of in de fabriek.

Niet iedereen heeft de lockdown als iets negatief ervaren. Gezinnen brachten meer tijd door met elkaar, eeuwig durende klusjes raakten eindelijk af en we schakelden met z’n allen een versnelling lager. Was de lockdown voor u een verademing of een unieke periode waar u straks met heimwee op zal terug krijgen? Vul dan dit formulier in met uw telefoonnummer om uw verhaal te delen met de krant.