Anderlecht zoekt verdedigers, paars-wit dreigt zowel Derrick Luckassen als Philippe Sandler kwijt te spelen

Anderlecht heeft een nieuwe prioriteit in zijn zoektocht naar versterkingen: centrale verdediger(s). Dat duidt erop dat het voor RSCA heel moeilijk wordt om Derrick Luckassen en Philippe Sandler te behouden. Beide Nederlanders - Sandler voor zijn knieblessure - maakten nochtans een goeie indruk en willen blijven, maar paars-wit is niet kapitaalkrachtig genoeg.

Luckassen wil in geen geval terug naar moederclub PSV, maar zijn aankoopoptie bedraagt dik 5 miljoen euro. Tenzij de Lampenclub water bij de wijn doet, is het einde verhaal. Sandler is goedkoper om nog ...