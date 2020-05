Madonna deelt nieuwe naaktfoto en pareert op voorhand al kritiek

Madonna heeft op Instagram weer maar eens zichzelf blootgegeven, letterlijk deze keer. De 61-jarige popster deelde een pikante foto in lingerie, maar wapende zich al meteen tegen de kritiek die zou komen.

Madonna deelde op Instagram een foto van haar ‘outfit van de dag’. In haar geval omvatte dat blijkbaar enkel een zwarte onderbroek en een huidkleurige en doorzichtige beha. “En tegen diegenen onder jullie die op wat voor manier dan ook beledigd zijn door deze foto, wil ik zeggen dat ik met succes ben afgestudeerd aan de universiteit van kan me niets schelen. Bedankt dat jullie naar mijn diploma-uitreiking zijn gekomen”, schrijft Madonna erbij.

In het verleden kreeg de zangeres al vaker een golf kritiek over zich heen als ze weer eens haar kleren uit had getrokken voor een Instagrampost. Dit keer lijkt Madonna vooral veel steun te krijgen, onder anderen van collega Katy Perry. “Oh mijn god, ik heb me net ingeschreven voor datzelfde college”, schrijft zij in de commentaren.

Madonna zal ook wel andere zorgen aan haar hoofd hebben, nu onlangs haar sterrenadvocaat is gehackt en allerlei waardevolle en gevoelige documenten zomaar op straat kunnen komen te liggen.