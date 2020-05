Gucci zal maar twee keer per jaar meer modeshow geven en zegt seizoenen vaarwel

Normaal zijn er de pre-collecties, de cruiseshows, en dan ook nog de lente/zomer- en herfst/winter-collecties voor mannen én vrouwen. Alessandro Michele, creatief directeur bij Gucci, heeft via Instagram laten weten dat hij daar niet langer aan wil meedoen en het aantal shows per jaar voortaan tot twee zal beperken.

Gucci maakt komaf met de traditionele modekalender en kondigt aan dat het voortaan maar twee shows per jaar meer zal presenteren en bovendien geen rekening meer zal houden met de seizoenen of andere geldende standaarden. Het was creatief directeur Alessandro Michele die het nieuws bekendmaakte op de Instagrampagina van het Italiaanse modehuis.

“Ik zal het versleten ritueel van seizoensinvloeden en modeshows opgeven om tot een nieuwe cadans te komen, dichter bij mijn expressieve roeping”, schrijft de ontwerper. “We zullen elkaar voortaan maar twee keer per jaar ontmoeten om de hoofdstukken van een nieuw verhaal te delen. Onregelmatige, vreugdevolle en absoluut vrije hoofdstukken. Ik wil achterlaten wat ons voordien domineerde: cruise, pre-fall, spring-summer, fall-winter. Het zijn muffe termen geworden die elke band met de realiteit zijn verloren.”

Gucci, dat in handen is van luxegroep Kering, is daarmee na Saint Laurent het tweede grote modehuis dat aankondigt van het idee van de traditionele modeweken te willen afstappen. Er zal op een persconferentie maandag nog meer uitleg worden gegeven bij de beslissing.

Eerder deze maand riep onder meer Dries Van Noten in een open brief ook al op om de mallemolen die de mode-industrie is te herbekijken en meer duurzaam te maken. Ook Marc Jacobs en Giorgio Armani lieten al verstaan dat ze naar minder shows willen gaan. Het staat nu al buiten kijf dat de coronacrisis het modelandschap grondig zal hertekenen.