Zeldzame loopvogel zit al vijftig jaar alleen in Pakistaanse zoo

Een geschikte partner vinden is niet eenvoudig. Als je bovendien nog eens een zeldzame loopvogel bent én in een zoo in Pakistan opgesloten zit, is het al helemaal een hopeloze zaak. Al vijftig jaar verblijft een kasuaris, een bedreigde vogelsoort, alleen in de zoo van Lahore, in het oosten van Pakistan. De directie heeft de zoektocht naar een geschikte partner opgegeven.