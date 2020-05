Dries Van Langenhove op heterdaad betrapt door politie op lockdownfeest

Omdat de muziek te luid stond en de Gentse politie een verboden lockdownfeest vermoedde, viel ze binnen in een huis. Een van de twaalf aanwezigen: Vlaams Belang-parlementslid Dries Van Langenhove (27). In eerste instantie krijgt hij de kans om de boete van 250 euro te betalen, anders wordt het parlement geïnterpelleerd om zijn onschendbaarheid te bekijken.

Het jongste verkozen parlementslid van het land, die als onafhankelijke voor de Vlaams Belang-fractie zetelt, toont zich sinds het begin van de lockdown uiterst kritisch voor het regeringsbeleid rond de coronacrisis. Zo moet ook viroloog Marc Van Ranst het via sociale media regelmatig ontgelden. Laatst nog, toen Van Ranst zei dat hij “slechts in 99,9 procent van de gevallen” de richtlijnen volgt. Nu blijkt dat ook Van Langenhove geen aanspraak maakt op de maximumscore.

Verscheidene bronnen bevestigden dit weekend aan onze krant dat het Kamerlid donderdagavond betrapt werd bij het stilleggen van een lockdownfeest. Na een klacht van een buur kwam een patrouille van de Gentse politie ter plaatse om te verifiëren wie de geluidsoverlast veroorzaakte. Eerst ontkenden de bewoners nog dat er een feestje aan de gang was. Vervolgens besloot de politie alsnog het pand te betreden.

Betrapt in “multiculturele politiestaat”

Volgens onze informatie waren er twaalf aanwezigen. Ook Dries Van Langenhove werd op heterdaad betrapt en kon zijn aanwezigheid niet rechtvaardigen. De politicus probeerde tijdens het opstellen van het proces-verbaal op geen enkel moment zijn parlementaire onschendbaarheid in te roepen.

Na de heisa rond de aanwezigheid van Izegems burgemeester en Vlaams Parlementslid Bert Maertens (N-VA) op een straatfeest en de dochter van federaal parlementslid Goedele Liekens (Open VLD) die zich in Sint-Truiden in een kast verstopte, is het nu dus Van Langenhove die betrapt wordt. En dat in een stad die hij enkele dagen geleden op Twitter nog een “multiculturele politiestaat” noemde.

Gerechtelijk onderzoek in eindfase

De zaak ligt gevoelig. Het Gentse parket spreekt zich niet uit over de zaak. Net omdat er nog altijd een onderzoek loopt naar mogelijke inbreuken in de marge van de ophefmakende reportage van Pano over de werking van het door hem opgerichte Schild&Vrienden. In online gespreksgroepen van Schild en Vrienden passeerden immers racistische, antisemitische en seksistische opmerkingen. Van Langenhove, die zijn onschuld staande houdt, zou daarbij inbreuken hebben begaan tegen onder meer de racismewet. Dat onderzoek zit in een eindfase.

Boete betalen of parlement interpelleren

Volgens een goedgeplaatste bron is op administratief vlak de kous af als de Vlaamse politicus de minnelijke schikking van 250 euro betaalt. Weigert hij dat, dan is het de taak van het Gentse parket-generaal om het parlement aan te schrijven om de eventuele opheffing van de onschendbaarheid te bekijken. Een speciale commissie moet daar dan over beslissen.

Ondanks herhaalde pogingen was Van Langenhove zondag niet bereikbaar voor commentaar.