Julien Nys is al dertig jaar actief in het Limburgse badminton en slaagde vorig jaar voor het examen BWF Accredited Referee, het op één na hoogste niveau in de wereld van shuttle, netdrop en flickservice. “Mijn hobby heeft me niet rijk gemaakt in mijn portemonnee, maar wel in mijn hoofd”, zegt de 57-jarige Zonhovenaar.