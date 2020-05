“Al die investeringen in groene energie, had ik ze maar niet gedaan”, zei Willy Claes uit Paal, twee weken geleden in VUO. Zijn warmtepomp verbruikte zoveel energie, dat hij zonnepanelen legde. Toen ging de warmtepomp stuk. Nu werken ook zijn zonnepanelen niet, als de zon schijnt. Wegens te veel stroom op het net.