Wielertoeristen mogen weer in groep fietsen, maar afstand houden niet zo evident

Je kon er zondag niet naast kijken in het straatbeeld: 24 mei was de eerste zondag waarop wielertoeristenclubs weer in groep mochten fietsen. Voor velen van hen was het duidelijk iets waar ze al lang naar uitgekeken hadden. De gepaste afstand houden, bleek helaas niet zo evident voor de meerderheid.

De voorbije maanden bleven de wielertoeristenclubs noodgedwongen inactief. In grote groepen fietsen was streng verboden. Maar sinds maandag 18 mei is dat verbod opgeheven. Het fietsen in groep is nog ...