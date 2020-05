Gouverneur New York laat sportteams weer trainen

De gouverneur van de staat New York laat toe dat professionele sportclubs hun trainingen hervatten. 'Ik ben van mening dat sporten die hun competitie zonder publiek kunnen hervatten, dat moeten doen. Laat het gebeuren!', verklaarde Andrew Cuomo zondag op zijn dagelijkse persconferentie.

Cuomo heeft eerder al herhaaldelijk gezegd dat hij hoopt dat er in de zomer wedstrijden in de grote competities, zonder toeschouwers in de stadions, zullen plaatsvinden. Alle Amerikaanse grote sporten hebben hun competitie onderbroken of de start ervan uitgesteld.

De staat New York, met een bevolking van ongeveer 19 miljoen, is bijzonder zwaar getroffen door de coronapandemie. Er werden meer dan 360.000 besmettingen en 29.000 doden geteld.