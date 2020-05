KRC Genk wil keihard terugslaan na een tegenvallende zevende plaats in het afgelopen stopgezette seizoen. Eén van de belangrijkste targets op de transfermarkt is de Zuid-Limburgse spits Cyriel Dessers.

Cyriel Dessers (25) groeide op in het Heerse gehucht Vechmaal en was als kind en jonge tiener fervent supporter van… KRC Genk. Voetballen bij de Genkse jeugd zat er net niet in. Dessers werd een aantal ...