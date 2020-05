Genk / Heusden-Zolder -

De politie Carma heeft zaterdag 11 verwaarloosde schapen in beslag genomen in de Spoorwegstraat in Winterslag. “Over het algemeen stellen ze het goed, maar twee jonge exemplaren zijn er slecht aan toe”, zegt Rudi Oyen van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum.