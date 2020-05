Vier overlijdens en 23 nieuwe besmettingen in Limburg

Hasselt - In Limburg werden vandaag vier corona-overlijdens geteld. Twee daarvan stierven in het ziekenhuis, de andere twee in de woon-zorgcentra. Met 23 positieve testen ligt het aantal nieuwe besmettingen in onze provincie wel weer lager ten opzichte van gisteren.

Nadat er gisteren geen enkel overlijden gerapporteerd werd vanuit de Limburgse ziekenhuizen, vielen er vandaag opnieuw twee coronaslachtoffers te betreuren. Zowel in het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk als in het AZ Vesalius in Tongeren bezweek de afgelopen 24 uur één patiënt aan het virus. Dat brengt het totale aantal overlijdens in de Limburgse ziekenhuizen op minstens 407. Vanuit het Hasseltse Jessa Ziekenhuis werden al 12 dagen op rij geen overlijdens meer gerapporteerd. In het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder dateert het laatste coronaslachtoffer al van 6 mei. Ook in het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik waren er dit weekend geen corona-overlijdens. Van het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden en het Mariaziekenhuis in Pelt bereikten ons vandaag geen cijfers.

De woon-zorgcentra in onze provincie rapporteerden twee overlijdens die vermoedelijk gerelateerd zijn aan Covid-19. Gisteren overleed er nog één bewoner, die wel positief getest had op het virus. Het sterftecijfer in de Limburgse rusthuizen komt daarmee op 516 te liggen.

Stijging nieuwe besmettingen

Nadat het aantal nieuwe besmettingen gisteren nog opliep tot 83, waren dat er vandaag weer fors minder. De afgelopen 24 uur testten 23 Limburgers positief op Covid-19. Het aantal nieuwe besmettingen blijft dus al een hele tijd schommelen, al wijst het weekgemiddelde op een stijging over de langere termijn. Deze week werden er namelijk gemiddeld 40 nieuwe besmettingen per dag geteld, vorige week waren dat er 24. Mogelijk kan de verhoogde testcapaciteit de toename deels verklaren. Al bevestigde viroloog Marc Van Ranst zondagmiddag dat er sprake is van een nieuwe broeihaard in Sint-Truiden. De afgelopen drie dagen werden daar 41 nieuwe besmettingen gerapporteerd. In onze provincie raakten in totaal al 6.144 inwoners besmet met het coronavirus.

