Deen Vingegaard wint ‘thuiscompetitie’ van Jumbo-Visma, Van Aert wordt zevende

De Deense wielrenner Jonas Vingegaard heeft de online-competitie van Jumbo-Visma gewonnen. De 23-jarige Vingegaard was zondag de beste in de laatste van vier wedstrijden op Zwift, een digitale fietstrainer met een interactief trainingsprogramma. Wout van Aert eindigde in de totaalstand als zevende.

De renners van Jumbo-Visma gingen de strijd met elkaar aan op de Alpe du Zwift, een klim van zo’n 12 kilometer. Vingegaard wist, hard trappend op zijn zolderkamer, in het laatste stukje naar de finish zijn Nieuw-Zeelandse teamgenoot George Bennett af te schudden. Mike Teunissen, na drie wedstrijden de leider in het klassement van de Jumbo-Visma eCompetition, kwam als zesde over de streep. Dat bleek net niet genoeg om het eindklassement te winnen. Vingegaard kwam uit op 47 punten, Teunissen op 46.

“Mooi om dit in de laatste race te doen, niemand kan me de eindzege nu afpakken”, zei Vingegaard, die begin deze maand zijn contract bij de Nederlandse formatie verlengde tot eind 2022. Onder anderen Steven Kruijswijk, Tom Dumoulin, Robert Gesink en Primoz Roglic deden ook mee aan de klimkoers. De toprenners konden echter geen rol van betekenis spelen.

De coureurs uit het WorldTour-team en de opleidingsploeg van Jumbo-Visma gingen vier zondagen op rij met elkaar de virtuele strijd aan, steeds op een ander parcours.